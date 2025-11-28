VUČIĆ SA ĐILJOM VINOM Predsednik Srbije izrazio zahvalnost na doslednoj podršci Italije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom i delegacijom Odbora za politiku Evropske unije Parlamenta Republike Italije Alesandrom Điljom Vinom.

Tim povodom, predsednik se oglasio putem zvaničnog instagram naloga:

VUČIĆ SA VINOM

– Srdačan i dobar sastanak sa predsednikom delegacije Odbora za politiku Evropske unije Parlamenta Republike Italije Alesandrom Điljom Vinom.

Razgovori sa partnerima iz EU, poput Italije, od velikog su značaja za razmenu iskustava i konkretnih rešenja koja ubrzavaju integracije Srbije, pogotovo imajući u vidu da je Italija prva država članica EU sa kojom je uspostavljena strateška saradnja.

Naglasio sam da je Italija ujedno i jedan od najvažnijih ekonomskih partnera naše zemlje, pa sam i ovu priliku iskoristio da sa uvaženim sagovornicima razmenim mišljenja o dodatnom unapređenju bilateralnih odnosa, sa fokusom na ekonomske projekte, investicije i saradnju koja donosi konkretne rezultate za naše građane.

Uz zahvalnost na doslednoj podršci Italije našem evropskom putu, istakao sam da Srbija ostaje posvećena napredovanju ka punopravnom članstvu, uz očuvanje svojih nacionalnih interesa i stabilnosti, kao i da nam je pomoć i podrška prijateljske Italije u tim nastojanjima od izuzetnog značaja – poručio je Vučić.

