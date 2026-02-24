Vučić: Prosečna plata u decembru 1.057 evra, Beograd, Novi Sad i Bor najviši po platama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je prosečna plata u Srbiji u decembru iznosila 1.057 evra, ističući da su prvi put plate građana Srbije iznad 1.000 evra, i naveo da se privodi kraju plan razvoja ”Srbija 2030-2035” koji će, kako je najavio, biti predstavljen između 6. i 10. marta.

Vučić je rekao da je plan ”Srbija 2030-2035” sveobuhvatan i izuzetno komplikovan.

”Kada kažem komplikovan, neće biti samo kako će da teku med i mleko, već šta sve mi moramo da uradimo i koliko sebe da promenimo da bismo određene rezultate postigli. Želim da vas obavestim da je prosečna plata u Srbiji u decembru bila 1.057 evra i da je time ostvareno nešto što nikada niko u istoriji nije, da plate građana Srbije budu preko 1.000 evra, značajno preko 1.000 evra”, rekao je Vučić u Palati Srbija, posle otvaranja izložbe ”Niti državnosti”.

Dodao je da su Beograd, Novi Sad i Bor najviši po platama i da ćemo morati da se bavimo povećanjem životnog standarda na jugu Srbije, u centralnoj Srbiji, jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji.

”A pre svega u banatskim opštinama na severu Srbije, čak i neke opštine u Bačkoj, Sremu. Moraćemo da gledamo kako i na koji način da se tu povećaju prihodi i životni standard građana”, rekao je predsednik Vučić.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

