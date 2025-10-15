VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: „Policija je reagovala samo u krajnjoj nuždi, minimalnom upotrebom sile“
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ponosan na demokratsko opredeljenje i ponašanje srpske države po pitanju protest.
On je i istakao da je u protestima koji su održavani u velikim evropskim zemljama bilo i po 27 mrtvih. A u Srbiji zahvaljujući trpeljivosti i strpljenju državnih organa niko za 11 meseci nije stradao.
On je na pitanje novinara o protestima rekao da je Srbija šampion sveta po slobodi okupljanja i da ima preko 25.000 kriminalnih neprijavljenih. Odnosno ilegalnih skupova koji su bili čuvani, obezbeđivani i da se brinulo o ljudima koji su ih ilegalno držali.
„Tek toliko o tome. Kada pričate o reakciji policije, odnosno prekoračenju. A ako pričate o Srbiji, u Srbiji se to dogodilo najmanje. Policija je reagovala samo u krajnjoj nuždi. Minimalnom upotrebom sile, ne onako kako bih ja voleo. I kako bi suštinski pratili evropske vrednosti“, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Ursulom fon der Lajen.
