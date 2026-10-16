Vučić pešači od Petrovaradina do centra Novog Sada

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić, nakon dolaska brzim vozom iz Beograda u Petrovaradin, peške ide do centra Novog Sada, gde se na Trgu slobode održava predizborni skup, na kojem će se on obratiti.

Vučić je, tokom šetnje, rekao novinarima da u Novi Sad nije došao kako bi slao poruke mržnje. Već da kaže da ćemo posle 25. oktobra svi morati da nastavimo da živimo i radimo zajedno.

“Ide nam Ekspo, idu nam veliki uspesi, idu nam ogromne stvari. Uskoro ću, i večeras ću o tome da govorim, na mitingu. Da mnogi ljudi mogu da se raduju”, rekao je Vučić.

Dodao je da mu je drago što vidi koliko je širok slobodarski pokret otpora totalitarizmu i mešanju stranaca u Srbiji i koliko je veliki broj rodoljuba koji hoće da država samostalno odlučuje o svojoj sudbini.

“Koliko ima ljudi koji hoće da vodimo patriotsku politiku i koji hoće da zemlju guramo napred, koji hoće da se ekonomski razvijamo. Da čuvamo tradicionalne veze sa prijateljima i da ne postupamo ni po čijim nalozima”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.