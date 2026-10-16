NEDA UKRADEN APLAUDIRALA NA THOMPSONOVU PESMU! SKANDAL U HRVATSKOM ŠOU-PROGRAMU! (VIDEO)

Pevačica Neda Ukraden bila je članica žirija jednog muzičkog takmičenja u Hrvatskoj, a snimak koji se pojavio na društvenim mrežama izazvao je brojne reakcije.

Naime, jedna od takmičarki, poreklom sa Filipina, izvela je pesmu Marka Perkovića Tompsona „Ako ne znaš šta je bilo“. Dok je Neda Ukraden pažljivo slušala nastup, tapšala i nije krila oduševljenje izvođenjem.

Snimak je ubrzo počeo da se deli na društvenim mrežama, gde su korisnici komentarisali reakciju pevačice i izbor pesme.

Tompsonov repertoar godinama izaziva polemike u regionu zbog nacionalističkih poruka i kontroverzi povezanih sa istorijskim simbolima koji se pojavljuju na njegovim nastupima. Zbog toga je i izvođenje njegove pesme u televizijskom takmičenju privuklo dodatnu pažnju.

Nastup takmičarke propraćen je aplauzom, a reakcija Nede Ukraden postala je jedan od detalja o kojima se najviše govorilo nakon emitovanja snimka.

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Podsetimo, Hrvatski pevač Jakov Jozinović našao se na nedavno na meti kritika nakon što je na jednom od svojih nastupa izveo pesmu „Ako ne znaš šta je bilo“, koju u originalu izvodi Marko Perković Tompson.

Snimak njegovog nastupa brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije. Posebno se komentariše činjenica da je reč o numeri koja se povezuje sa kontroverznim nacionalističkim porukama i različitim tumačenjima ratne prošlosti.

Zajecaronline/J.V.

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