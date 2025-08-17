VUČIĆ O RAZGOVORIMA PUTINA I TRAMPA: „Od presudnog su značaja za čovečanstvo“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji danas. Govorio je i o nedavnom sastanku Vladimira Putina i Donalda Trampa.

VUČIĆ O RAZGOVORU PUTINA I TRAMPA

„Pre svega u ime Republike Srbije želim da pozdravim razgovore koje su obavljali američki i ruski predsednik Tramp i Putin. Srbija smatra da su ti razgovori od presudnog značaja za budućnost čovečanstva, Evrope i Srbije. Verujemo da je uspostavljanje mira najveći interes za sve zemlje na planeti. Deo tenzija koje su usmerene protiv naših građana ukoliko do dođe do mira ili će biti manji ili će nestati. Pomoći će nam da uspostavljamo ekonomsku saradnju ne samo sa te dve zemlje već i sa svim drugim zemljama“, rekao je Vučić.

Zajecaronline.com/Alo/I.R.

