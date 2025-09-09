VUČIĆ O NAŠOJ VOJSCI: Za dve godine Srbija će moći da obara balističke rakete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je održavanje vojne parade sa 10.000 vojnika, ističući modernizaciju Vojske Srbije, novu opremu i sposobnost odbrane od balističkih raketa.

Parada će, kako je rekao, biti prilika da građani vide napredak i snagu oružanih snaga zemlje.

– Vojska je trenutno najpopularnija institucija u Srbiji. Ozbiljno je napredovala. Mnogo smo uložili, i ljudi će videti snagu armije koju nisu ni zamišljali – izjavio je Vučić. Dodao je da je u vojsku uloženo mnogo truda i resursa.

Predsednik je naglasio da će predstojeća parada biti prilika da se pokaže sve ono što Vojska Srbije danas predstavlja, kako u smislu opreme, tako i obučenosti i spremnosti.

On je naveo da će u paradi učestvovati 10.000 vojnika. Istakao je da ni mnoge veće vojske u svetu ne mogu da izvedu nešto slično.

„Videćete modernu opremu, neka od najmodernijih oružja i oruđa. Imamo odličnu vazduhoplovnu odbranu. Nabavljamo i neke druge sisteme koji su veoma dobri i koji mogu da nam pomognu čak i u odbrani od balističkih raketa o čemu nismo mogli ni da sanjamo. Za dve godine ćemo moći da obaramo i balističke rakete i snažno da odgovaramo“, dodao je predsednik.

Vučić je ovom izjavom naglasio strateški razvoj Vojske Srbije i njenu sve veću spremnost da odgovori na savremene bezbednosne izazove, istovremeno pokazujući ponos i samopouzdanje u sposobnosti naših oružanih snaga.

Zaječaronline/E.B./Alo!

