VUČIĆ O GORIVU: ”I kada nismo imali ništa, obezbedili smo uredno snabdevanje…”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se zbog odluke da goriva danas poskupi za najviše tri dinara pobuniti prodavci nafte i poslodavci u Srbiji, ali da ih moli da imaju strpljenja jer će, kako je rekao, država u narednih sedam dana rešiti probleme.

”Sad ćete videti kakvu pobunu ćete da imate kod prodavaca nafte i kod poslodavaca, delimično s pravom, ali njih molim da imaju strpljenja. Mi ćemo u narednih sedam dana rešiti te probleme i deo tereta skinuti sa njihove grbače”, rekao je Vučić za jednu televiziju.

Na pitanje o zalihama nafte i o tome da se mnogi, slušajući šta on govori, plaše i da stvaraju zalihe, Vučić je rekao da je država i kada nije radila Rafinerija obezbedila uredno snabdevanje.

“Mi svi treba da se plašimo, ali ljudima smo i kada nam nije radila Rafinerija i kada nismo imali ništa, obezbedili uredno snabdevanje. Suviše smo mi ozbiljni ljudi i odgovorna država. I kada to kažem, imaće ljudi ovde i naftu i sve. Mnogo teško će biti za nas i mnogo teške stvari i operacije ćemo morati da radimo da bismo sačuvali kvalitet života ljudi i životni standard ljudi. Nije pitanje trošenja rezervi. Vi morate da imate rezerve”, rekao je Vučić.

On je dodao da su u poslednje vreme dopunjavane rezerve.

Vučić je naveo da je veoma važno da počne nafta da ide kroz Ormuški moreuz.

“Ljudi moraju da znaju da mi brinemo da bismo sačuvali kvalitet života ljudi u nenormalnim uslovima, u nenormalnom svetu, u kojem se ništa normalno više ne događa”, rekao je Vučić.

Na pitanje da li su energenti i cena nafte sada najvažnije pitanje, Vučić je rekao da je to pitanje života i da se u svetu sukobljavaju oko energenata, minerala, retkih metala, sirovina.

”U budućnosti će biti i voda, ali i električna energija koja, takođe, zavisi i od nafte i od gasa i od gasnih elektrana, i to što imate mnogo toga što vam pokreću različiti naftni derivati”, naveo je Vučić.

Dodao je da su energenti izvor sukoba širom sveta, a ne to da li je neko hrišćanin ili musliman.

”Tuku se oko moći, a ta moć pre svega dolazi od snage, izvora energenata, minerala, sirovina, retkih minerala”, rekao je predsednik Vučić.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

