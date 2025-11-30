VUČIĆ O AMERIČKOM UDARU NA NIS! To nije zasnovano na međunarodnom pravu, veliki problem su i sekundarne sankcije

VUČIĆ O AMERIČKOM UDARU NA NIS!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su američke sankcije NIS najvažnija tema u zemlji.

– Prosto, Amerikanci su uveli sankcije protiv NIS-a sa ciljem da se isključi ruski menadžment, a onda su prvi put jasno rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo, i da će tek tada odblokirati sankcije. To nije zasnovano ni na međunarodnom pravu, ali su to stvari koje se u eri nepravde i sile događaju. Mi smo mala zemlja, ne možemo da funkcionišemo bez nafte. Imamo jedan naftovod koji su Hrvati zatvorili sat vremena pre nego što su krenule sankcije – kazao je on.

Predsednik ističe da su veliki problem sekundarne sankcije koje bi mogle pogoditi naše banke.

– Pričali smo sa svima, i sa Rusima, i zamolili smo ih da pronađu rešenje koje bi bilo prirodno i normalno. I da odmah odgovorim onima koji glume da su veliki rusofil, a obično govore po nečijem nalogu, pa pitaju kako su se suprotstavili Belgijanci. Pa mogu, zato što će oni biti odgovorni ako otmu rusku imovinu, ali imaju dovoljno i nafte i gasa – kaže Vučić.

Kazao je i da ne razume američku logiku i taktiku.

– Nismo komunisti i fašisti da otimamo tuđu imovinu – naveo je on.

– Ubijte me, ja ne razumem njihovu logiku. Bezbroj razgovora sam obavio sa njima. Ja pitam zbog čega nam ne daju licencu, rafinerija prestaje da radi u utorak. Vrednost kompanije će onda pasti. Kažem da ćemo poštovati sankcije, i da će se to desiti što hoće za 5 dana – kazao je predsednik.

VUČIĆ O AMERIČKOM UDARU NA NIS!

Vučić je dodao da je siguran da predsednik Tramp nije upoznat o detaljima razgovora.

– Zašto to radite ne razumem. Kažu nam imali ste 9 meseci. Pa nismo imali ni dana, mi nismo vlasnik kompanije. Nismo ni komunisti ni fašisti da otimamo. Očigledno je da i kod Amerikanaca vlada nervoza zbog Ukrajine, nisu sigurni da će se tu nešto rešiti. I onda ćemo biti krivi i jednima i drugima. Iskreno da vam kažem, ja ne znam da postoji drugi ili drugačiji put, ovako nam ostaje teška borba. Sutra imamo važan sastanak na kom ćemo rešavati sve probleme, računamo kao da se Amerikanci neće o ovome oglašavati. Kod njih nema nervoze, šta njih briga kolika je šteta u Srbiji. Ni kod Rusa nema žurbe, njima je bitno vlasništvo, a kako će kod nas biti njihova stvar. Ali opet ne mogu ni njih da krivim, nisu oni ovo izazvali – istakao je on.

Predsednik je rekao da zna da se ne sviđa nikome u regionu, i da nije omiljeni lik ni u Vašingtonu, ni u Briselu ni u Moskvi.

Zajecaronline/alo/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!