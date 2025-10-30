Vučić o 1. novembru: „Pogledajte dobro brojeve, pogledajte dobro šta ljudi u Srbiji misle“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će mnogi biti razočarani u subotu zbog prevelikih očekivanja od skupa u Novom Sadu, koji su najavili studenti u blokadi i poručio da neće biti nikakve promene vlasti.

Vučić je rekao da nikada nije bilo realno, a posebno ne sada, da neko može da izazove promenu vlasti time što će tući nekoga ili razbijati zgrade i naglasio da o tome koliko je to nemoguće jasno govori i ono šta ljudi u Srbiji misle o tome.

„Pogledajte dobro brojeve, pogledajte dobro šta ljudi u Srbiji misle, pa će vam biti jasno koliko to nije moguće“, kazao je predsednik.

„Stvarno ne znam šta očekujete, stvarno mislite da mogu da izazovu promenu vlasti, time što će da tuku nekoga na ulici, da razbiju zgrade ili ne znam šta. Stvarno verujete u to?“, naglasio je Vučić.

„Nikada nije bilo realno a sada ponajmanje. Što se tiče političkih izbora tiče, tu je pobeda na drugoj stranih, kod ozbiljnih i odgovornih ljudi, onih koji znaju šta je država, i onih koji znaju kako se državom upravlja“, zaključio je predsednik.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

