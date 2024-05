Vučić: Najava PR o njihovom nacrtu Statuta ZSO još jedan trik Kurtija i lobista

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kotoru povodom najave Prištine da će tzv. kosovskog ustavnom sudu dostaviti do kraja maja svoj nacrt Statuta Zajednice srpskih opština da je u pitanju još jedan trik Aljbina Kurtija i njegovih pomagača i lobista, ali ne i ozbiljan pokušaj.

“Reč je o još jednom triku koji zajednički provode Aljbin Kurti i njegovi pomagači uključujući i Geralda Knausa. Oni sami kažu da će oni dostaviti svoj tekst do kraja maja. A ko ste vi da dostavljate svoj tekst? U Briselskom sporazumu je sasvim jasno da to treba da radi menadžment Srbije. Ili ako se mi saglasimo, kao što smo se kontekstualno, konceptualno i u načelu, saglasili da to bude tekst koji je predala EU. Kakve veze oni imaju sa tim i šta imaju da dostavljaju bilo šta”, poručio je Vučić.

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše tu najavu Prištine.

Vučić je istakao da je naravno reč o triku. Kako je objasnio, Englezi sada pritiskaju sve druge da se prihvati članstvo Kosova u Savetu Evrope.

“Tako da je to još jedan pokušaj, a da li će oni to da urade ili ne, to ne mogu da znam. Ali naravno da je reč o triku, a ne ozbiljnom pokušaju da se bilo šta uradi u pravcu sprovođenja sporazuma iz Brisela iz 2013. i 2015. godine, čak i o nacrtu Statuta koji je podnela EU nedavno i sa kojim smo mi, kao što sam rekeo, saglasni”, naveo je Vučić.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković , takođe je rekao da je u toku pokušaj velike prevare Aljbina Kurtija. Još je dodao i da Savet Evrope nikako ne sme da nasedne na ovaj trik.

ZaječarOnline/Tanjug.rs/O.B.