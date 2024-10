Vučić na otvaranju obilaznice oko Gornjeg Milanovca! “Takovski kraj dobio modernu obilaznicu kao u Švajcarskoj”

Vučić na otvaranju obilaznice oko Gornjeg Milanovca!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju obilaznice oko Gornjeg Milanovca, u dužini od 9,7 kilometara. Teretni saobraćaj biće izmešten iz centra grada i obilaznica će biti najbrža veza sa auto-putem Miloš Veliki.

Svečanom otvaranju pristupne saobraćajnice od Gornjeg Milanovca do Takova prisustvuju i ministar ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Kao i ambasador Kine Li Ming i predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević. Projekat obilaznice obuhvatao je izgradnju nove saobraćajnice od Gornjeg Milanovca do Klatičeva u dužini od 4,78 kilometara i rekonstrukciju postojećeg državnog puta od Klatičeva do Takova u dužini od 4,70 kilometara, a vrednost radova je 30,5 miliona evra.

“Poštovani, nisam ja najzaslužniji, samo mislim da smo utrli put nekim novim navikama i velikim promenama u našoj zemlji. Kao buldožer borili smo se da razgrnemo učmalost, traljavost i opsesivnu potrebu da prođe još jedan dan u kojem se ništa neće promeniti. I zato sam srećan što sam došao ovde i mogao da vidim da ovaj takovski predivni kraj izgleda kao da ste negde u Austriji ili Švajcarskoj”, rekao je Vučić.

Istakao je da je moderna obilaznica od gotovo 10 kilometara dužine utonula u to divno brdovito područje Srbije.

Vučić na otvaranju obilaznice

“I rekli ste da će ljudi to dugo pamtiti ili zauvek pamtiti. Neće i nije logično, koliko sutra biće kao da je to oduvek i odvajkada bilo ovde. Za 10 dana svaki čovek računaće da je ovo ovde već 30, 40 i 50 godina. Što je dobro, to će nas terati na nove uspehe, to će nas terati na novi posao, da još energije uložimo i da neke nove rezultate postignemo”, rekao je Vučić.

Podsetio je da je kralj Milan odavno rekao: “Nemojte se zanositi, bićete evropski onoliko koliko ste svoji. I samo verujući u sebe i svoje sposobnosti, možemo da gradimo modernu Srbiju i bićemo dobri u tome onoliko koliko budemo svoji”, naveo je Vučić.

Izgradnjom obilaznice oko Gornjeg Milanovca tranzitni saobraćaj je u potpunosti razdvojen od lokalnog koji prolazi kroz to mesto, izmešten je iz gradskog jezgra i direktno opštinu povezuje sa auto-putem “Miloš Velki”. Pa teretni saobaćaj više neće prolaziti kroz sam centar grada. Izgradnja obilaznice počela je odmah nakon potpisivanja Ugovora o saradnji između Ministarstva građevinarstva, sobraćaja i infrastrukture. Sa kineskom kompanijom “Power Construction Corporation of Ćina Limited”, krajem 2021. godine.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Tanjug/O.B.