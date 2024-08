Vučić: Molba Vladi da minimalac u 2025. iznosi više od 53.000 dinara

Vučić najavio – Minimalac naredne godine veći od 53 hiljade dinara!

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da se nada da će minimalac biti povećan do 53 000 ili 53 500 dinara.

“Planiramo da penzionerima isplatimo prvo povećanje penzije već 11. januara, kao i da što pre bude povećanje minimalne zarade. Da bude oko 53.000 dinara. Verujem da će doći do dogovora sa Vladom, to bi bio veliki korak napred.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će se do srede pojaviti lista proizvoda sa najboljim cenama za najvažnije proizvode koje će biti niže od akcijskih u trgovinskim lancima, kako bi se dodatno pomoglo građanima.

“Veoma sam srećan zbog velikog angažmana predsednika vlade Miloša Vučevića i ministra Momirovića, i sa njima radi i moj kabinet i verujemo da će u ponedeljak, utorak, sredu, moći da se pojavi lista proizvoda koji će imati zaista najbolju cenu. Nižu od akcijskih cena, sa ciljem da dodatno pomognemo ljudima”, rekao je Vučić.

Dodao je da je zahvalan vladi što je prihvatila njegov predlog po pitanju penzija. Da penzionerima već tamo do 10. januara može da se isplati uvećana penzija.

Istakao je da će penzije biti veće za gotovo 11 ili za celih 11 odsto.

“Nadam se da će to biti moguće, još razgovaramo oko plata, ali za mene je to od izuzetnog značaja”, rekao je on.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.