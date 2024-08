Penzija u decembru veća za oko 11 odsto, tačan iznos povećanja za 10 dana

Ministar potvrdio – povećanje penzija oko 11 odsto!

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali potvrdio je danas da penzionere od decembra ove godine očekuje povećanje penzija od oko 11 odsto, kako je danas najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Mali je novinarima nakon održanog kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta Srbije na kojem se razgovaralo o minimalnoj ceni rada za narednu godinu i kome je predsedavao premijer Srbije Miloš Vučević kazao da će se tačan iznos povećanja penzija od decembra znati u narednih desetak dana kada se ispoštuju svi formalni zahtevi, formule i sve što se koristi kada se radi taj obračun.

“Predsednik je najavio povećanje penzija od decembra, umesto od januara naredne godin. To je stvarno lepa vest za naše penzionere, ali i za sve građane Srbije, s obzirom da je to nastavak jedne politike koju vodimo već godinama unazad. Izlazimo u susret našim najstarijim sugrađanima koji su to zaslužili”, rekao je on.

Mali je dodao i da je Vlada Srbije našla način da ispoštuje i da izađe u susret molbi predsednika Srbije. To je da povećanje penzija ne ide od 1. januara naredne godine, nego već od 1. decembra ove godine.

“Naredne nedelje znaćemo podatak o visini nominalne zarade iz maja meseca. Negde početkom septembra znaćemo i podatak o nominalnom BDP-u, kada ćemo znati konačan pravi precizan procenat povećanja penzija”, rekao je Mali.

Kako je objasnio, s obzirom da koristimo švajcarsku formulu, povećanje penzija bi moglo da bude negde 10,8 ili 10,9 odsto.

Rastu penzije, ali i plate

“To su po meni ogromne stvari. Ako imate u vidu da je povećanje penzija ove godine bilo 14,8 odsto, u protekle dve godine 56 odsto, dakle, za duplo smo povećali nominalni iznos penzija”, rekao je ministar. Uz to je podsetio da je 2012. prosečna penzija u Srbiji bila 202 evra, a da je sada 390 evra.

Prema rečima Malog, ova politika dvocifrenog povećanja, dovoljno govori o odnosu države prema najstarijim sugrađanima, ali i svim ostalima.

On je naglasio i da zaposleni u Srbiji mogu da računaju na povećanje minimalne zarade u realnom iznosu. Najavio je i rast prosečnih zarada u Srbiji.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.