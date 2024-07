VUČIĆ I ŠOLC SE OBRAĆAJU U PALATI SRBIJA Samit o kritičnim sirovinama u Beogradu

Vučić i Šolc se obraćaju u Palati Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je jutros u Palati Srbija kancelara Savezne Republike Nemačke Olafa Šolca, koji je sinoć stigao u posetu Beogradu. Nakon radnog doručka i sastanka dvojice lidera, počeo je Samit o kritičnim sirovinama u Beogradu.

Šolc: Ima dosta razloga za projekat Jadar – dobar za Srbiju

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da mu je drago što u Beogradu vidi veliki broj predstavnika tržišta sirovina koji su uključeni u projekat iskorišćavanja mineralnih sirovina i istakao da ima dosta razloga za realizaciju projekta Jadar u Srbiji.

-Ovo je važan trenutak, da bi se razgovaralo o znatnom potencijalu projekta Jadar. Veliki broj ljudi je neumorno radio na tome da to danas sve bude moguće i zahvalio bih se na zalaganjima za angažovanje, na marljivosti. Samo na taj način je bilo moguće da se sastanemo danas i da možemo razgovarati. Kako je rekao, ima dosta razloga za ovaj projekat i to je po njegovom mišljenju dobar projekat za Srbiju. On stvara nove potencijale lanca vrednosti, obezbeđuje mogućnosti za stvaranje radnih mesta, ne samo kada je reč o rudarstvu, nego i u drugim koracima prerade, povezuje. Srbiju sa budućnošću mobilnosti, koja mora raditi bez emisije CO2. Dakle, reč je o prekretnici za mobilnost u budućnosti – rekao je. Šolc i istakao da će sve biti urađeno po najvišim ekološkim standardima.

Obraćanje predsednika Vučića

– Već smo imali razgovore i mogu da kažem da sam zadovoljan. Za nas kao Srbiju predstavlja veliku nadu, uveren sam da tu šansu nećemo propustiti. Postoji kod nas nepodnošljiva lakoća propuštanja dobrih prilika i ovoga puta to ne smemo da dozvolimo. Mnogo je teže menjati stvari, sebe, zemlju, prihvatati izazove i donositi hrabre odluke. Neretko sam se osećao usamljeno u borbi za ovaj veliki projekat. Video sam kako se svi sklanjaju gledajući kako da sebe sačuvaju. Bio sam uporan kao i kada sam predlagao najteže mere za. Srbiju, od smanjenja plata i penzija, a danas smo najuspešnjiji na Balkanu. Kada nešto morate da uradite i gledate u budućnost onda donosite odluke u skladu sa tim. Odogovrnost, ozbiljnost i posvećenost budućnosti, to je ono što svi žele. Na ovom smo dugo radili, hvala svima iz kabineta Šolca, iz mog kabineta.

– Kancelar Šolc je rekao jutros isto ono što i u Čileu “zar se prerada ovih materijala kojih stvara hiljade radnik mesta ne može premestiti u zemlje odakle potiču ti materijali”, želeći da pokaže podršku. Istovremeno želim da kažem da imamo tri velike i važne stvari, broj jedan je nešto sa čim su saglasni i naši partneri iz EU i Nemačke, a to je puna zaštita životne sredine i tu su najveći eksperti. Bez pune zaštite života ljudi i prirode neće biti projekta, a znamo da će ga biti upravo jer najbolje iz Evrope i sveta dovodimo u Srbiju da nam po tom pitanju pomognu. I mi ćemo zajedno sa njima da obezbedimo to za naše ljude koji žive na zapadu Srbije.

-Tačka dva je ekonomski procvat Srbije. Pri tome mislimo ne samo na rudu već i na fabrike. Samo fabrike katoda su milijarde ulaganja, najveće investicije. Zaposliće desetine hiljada ljudi. Nama su plate u Mačvi i Podrinju niže, ovo je prilika da se to promeni. Šolc je rekao da će nemačka vlada da pomaže u tome, a kad ase ovde budu proizvodile baterije, siguran sam da ćemo moći da imamo još proizvođača električnih automobila. Broj tri, ovo što radimo, znamo da nećemo da imamo podršku javnosti, ali sam sigurna da će ljudi sve više stajati uz svoju državu kada budu videli sa koliko posvećenosti smo pristupili. Mi ćemo da ih molimo i tražimo da bude ovo do najvišeg stepena poštovano. Znam sa kim smo dogovarali i razgovarali i znam sa kim memorandum danas potpisujemo. Naše je da budemo pouzdan partner Evropi, Nemačkoj, celoj EU – rekao je predsednik Vučić.

ZaječarOnline/Hypetv/Alo/O.B.