VUČEVIĆ U NEGOTINU: ”Nema takvih okolnosti kao što smo imali u Kosjeriću i Zaječaru”

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je važno što su Rusi odlučili da prodaju svoj paket akcija u NIS-u.

“Dobra vest za nas. Mi nismo uvodili sankcije Rusima, kao država. To je odluka SAD. Mi smo tu samo kolaterala. U toj geopolitičkoj igri mi smo se ponašali fer. Važno je da su Rusi odlučili da prodaju svoj paket. Nadam se da ćemo dobiti nove suvlasnike, pošto je i država Srbija vlasnik”, rekao je Vučević novinarima u Negotinu.

Vučević je rekao da od 9. oktobra građani nisu osetili nestašice goriva, a da se država pripremala.

“Obradovala me je vest koju je ministarka Đedović Handanović podelila sa nama”, naveo je Vučević.

On je povodom predstojećih izbora u nekoliko opština izrazio nadu da nekom neće pasti na pamet da pravi scene nasilja.

“Drugačija je atmosfera u odnosu na ono pre pet, šest meseci. Nema takvih okolnosti kao što smo imali u Kosjeriću i Zaječaru. Pustite nek se ljudi takmiče i ko ima kakav program, a onda će ljudi 13. novembra da pokažu ko je odgovoran za Sečanj, Mionicu i Negotin u naredne četiri godine. Dobar narod živi ovde. Negotin je sačuvao sebe u prethodnih godinu dana”, kazao je Vučević.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!