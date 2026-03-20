VUČEVIĆ U KNJAŽEVCU: Prisustvuje polaganju kamena temeljca za novi lovački dom

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević stigao je u posetu opštini Knjaževac, gde će prisustvovati polaganju kamena temeljca za novi lovački dom.

Vučevića je u Knjaževcu dočekalo oko 300 lovaca iz te opštine, a kamen temeljac će položiti zajedno sa predsednikom opštine Knjaževac Milanom Đokićem i predsednikom Lovačkog udruzenja Knjaževac Markom Stojanovićem.

Odluka o izgradnji novog lovačkog doma doneta je u oktobru 2025. godine na sednici Skupštine opštine Knjaževac, a sredstva za izgradnju od 23,5 miliona dinara, obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije i opštine Knjaževac.

Projektom se predviđa izgradnja nestambenog objekta sa namenom za privremeni boravak, odnosno za potrebe okupljanja i prenoćišta korisne površine 769 metara kvadratnih.

Predsednik Lovačkog udruženja Marko Stojanović rekao je da je novi lovački dom višegodišnja želja lovaca.

Dodao je da je to udruženje kupilo parcelu i izradilo kompletan projekat budućeg doma.

Stojanović je naveo da se lovački dom gradi u blizini Džervinove vile, simbola Knjaževca, istakao je da će sa njegovom izgradnjom taj deo opštine dodatno da se razvija, čime će biti još lepši i privlačniji, kako za turiste, tako i za građane Knjaževca.

Naglasio je da je u februaru prilikom posete Knjaževcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao izgradnju lovačkog doma, a da je država potom prebacila novac opštini za izradu planiranog projekta.

“Knjaževac je mesto koje je jako poznato po lovu, po lovnom turizmu, ukupno negde u Knjaževcu imamo oko 800 lovaca koji su razvrstani u tri lovačka udruženja. Najveće od tih lovačkih udruženja je Lovačko udruženje Knjaževac”, rekao je Stojanović.

U opštini Knjaževac u toku je realizacija više kapitalnih projekata, a ukupna vrednost aktuelnih i planiranih ulaganja dostiže oko 1,4 milijardi dinara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B

