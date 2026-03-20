VUČEVIĆ U KNJAŽEVCU: Prisustvuje polaganju kamena temeljca za novi lovački dom
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević stigao je u posetu opštini Knjaževac, gde će prisustvovati polaganju kamena temeljca za novi lovački dom.
Vučevića je u Knjaževcu dočekalo oko 300 lovaca iz te opštine, a kamen temeljac će položiti zajedno sa predsednikom opštine Knjaževac Milanom Đokićem i predsednikom Lovačkog udruzenja Knjaževac Markom Stojanovićem.
Odluka o izgradnji novog lovačkog doma doneta je u oktobru 2025. godine na sednici Skupštine opštine Knjaževac, a sredstva za izgradnju od 23,5 miliona dinara, obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije i opštine Knjaževac.
Projektom se predviđa izgradnja nestambenog objekta sa namenom za privremeni boravak, odnosno za potrebe okupljanja i prenoćišta korisne površine 769 metara kvadratnih.
Predsednik Lovačkog udruženja Marko Stojanović rekao je da je novi lovački dom višegodišnja želja lovaca.
Dodao je da je to udruženje kupilo parcelu i izradilo kompletan projekat budućeg doma.
Stojanović je naveo da se lovački dom gradi u blizini Džervinove vile, simbola Knjaževca, istakao je da će sa njegovom izgradnjom taj deo opštine dodatno da se razvija, čime će biti još lepši i privlačniji, kako za turiste, tako i za građane Knjaževca.
Naglasio je da je u februaru prilikom posete Knjaževcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao izgradnju lovačkog doma, a da je država potom prebacila novac opštini za izradu planiranog projekta.
“Knjaževac je mesto koje je jako poznato po lovu, po lovnom turizmu, ukupno negde u Knjaževcu imamo oko 800 lovaca koji su razvrstani u tri lovačka udruženja. Najveće od tih lovačkih udruženja je Lovačko udruženje Knjaževac”, rekao je Stojanović.
U opštini Knjaževac u toku je realizacija više kapitalnih projekata, a ukupna vrednost aktuelnih i planiranih ulaganja dostiže oko 1,4 milijardi dinara.
Zajecaronline/Tanjug/N.B
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
