VUČEVIĆ U KNJAŽEVCU: Lovni turizam ozbiljan resurs Srbije,posebno na istoku zemlje

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević položio je danas kamen temeljac za novi lovački domi u Knjaževcu i tom prilikom istakao da je lovni turizam ozbiljan resurs koji Srbija poseduje.

Vučević je, obraćajući se okupljenim lovcima iz opštine Knjaževac, istakao da Srbija ima šansu za dalji razvoj i napredak lovnog turizma, posebno na istoku i jugoistoku države.

Ocenio je da lovci u Srbiji moraju biti kategorisani i uvaženi spram organizacije i znanja kojim raspolažu i ukazao da je to veoma važno jer se često pravi narativ da lovci moraju biti isključeni iz društva.

Vučević je rekao da lovci moraju biti partner države u rešavanju pitanja vezanih za lovstvo i održavanja svih prirodnih resursa, a koji se tiču lova.

“Razumeli smo pitanje da lovci jednostavnije nabavljaju oružje i da sve ono što se tiče normalnog funkcionisanje lovstva funkcioniše i bude organizovano kako treba. To je za mene ključna poruka, a drago mi je da su i gradonačelnik, odnosno predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić i predsednik Republike Aleksandar Vučić uradili ono što su se dogovorili, odnosno da je krenula izgradnja ovog doma, vaše buduće kuće”, rekao je Vučević.

On je lovcima poželeo što više druženja, što više gostiju i prijatelja iz zemlje i inostranstva.

“Dobar pogled vam svima želim, disciplinu, da se uvek svi vraćate zajedno i veseli, živi i zdravi iz lova. Da se družite, da čuvate prirodne resurse, da ulažete u obnovu celog kompleksa i svega ono što predstavlja ambijent lova”, kazao je Vučević.

Predsednik opštine Knjaževac, Milan Đokić istakao je značaj ovog događaja.

”Dočekali smo i taj dan da krenemo sa izgradnjom ovog objekta koji će svima nama značiti, položili smo simbolično kamen temeljac za lovački dom uz prisustvo predsednika Vučevića. Simbolično to je kamen temeljac za jedan još razvijeniji, još lepši, još srečniji Knjaževac u kome će Knjaževčani bez obzira na razlike u mišljenju živeti kao velika porodica, jer Knjaževac je naša porodica”, poručio je Đokić.

Odluka o izgradnji novog lovačkog doma doneta je u oktobru 2025. godine na sednici Skupštine opštine Knjaževac, a sredstva za izgradnju od 23,5 miliona dinara, obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije i opštine.

U opštini Knjaževac u toku je realizacija više kapitalnih projekata, a ukupna vrednost aktuelnih i planiranih ulaganja dostiže oko 1,4 milijardi dinara.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

