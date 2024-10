Vučević: Nemačka želi da vidi Zapadni Balkan u EU, Srbija ostaje opredeljena za evropski put

Vućević – Srbija ostaje opredeljena za evropski put

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević izjavio je danas u Berlinu, gde je učestvovao na samitu ”Berlinskog procesa” kojim se obeležava 10 godina ovog procesa, da Srbija ostaje opredeljena za evropski put kao svoj glavni strateški geopolitički cilj. On je poručio da je utisak današnjeg samita da Nemačka želi da vidi Zapadni Balkan u EU.

Vučević je u izjavi za srpske medije, posle učešća na jubilarnom samitu, rekao da je utisak da Nemačka želi da potpuno revitalizuje taj projekat i da on dobije potpuno nov zamah, kao i da je na konferenciji predstavljeno mnogo konstruktivnih ideja.

”Nije bilo teških tonova, iako uvek ima peckanja i provokacija. Ali nije ništa što bi predstavljalo političku diplomatsku opasnost za Srbiju”, rekao je Vučević.

Dodao da je Srbija u Berlinu potpisala dva dokumenta – Sporazum o pristupu visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu i Deklaraciju podrške Akcionom planu o Zajedničkom regionalnom tržištu (CRM) 2025-2028.

”To su dokumenti na koje nemamo zamerke. Međutim, Srbija uvek stavlja rezervu jer vidimo Zapadni Balkan kao ”5 plus 1”, a ne kao šest država. To su naše napomene i crvene linije koje uvek ističemo”, naveo je Vučević.

Dodao je da je na samitu izneo plan Srbije da ostaje opredeljenja za evropski put kao svoj glavni strateški geopolitički cilj.

‘‘Srbija želi da vidi veću prisutnost evropskih investicija, infrastrukturnih projekata. Posebno smo pričali o energetskom sektoru. To je bila tema i u razgovoru sa ministrom za evropske poslove Francuske, sa italijanskim i mađarskim premijerima…”, rekao je Vučević.

Kako je naveo, bilo je mnogo tema oko migrantskih kriza, usklađivanja viznih režima…

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.