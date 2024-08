Vreo vikend pred nama – danas do 37 stepeni

U Srbiji za vikend pretežno sunčano i veoma toplo. Danas posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to uglavnom na severu i u brdsko planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 25 °C, a najviša dnevna od 37 do 41 °C.

U Zaječaru još jedan veoma topao i sunčan vikend. Danas temperatura do 37 stepeni, sutra za stepen manje. Vetar uglavnom slab, ispod 10 km/h.

RHMZ – OD NEDELјE SLABLјENJE TOPLOTNOG TALASA, ALI UZ POVEĆANJE NESTABILNOSTI

Do kraja sedmice veoma toplo sa maksimalnom temperaturom danas (17.08.) od 37 do 41 °C, a sutra (18.08.) od 33 do 38 °C. U većini mesta će biti pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom, koji će biti češći drugog dana vikenda.

Početkom naredne sedmice promenlјivo i još nestabilnije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i pojavu plјuskova i grmlјavina, koji će lokalno biti izraženiji (iznad 20 mm za kratko vreme) uz grad i pojačan vetar. Maksimalna temperatura u manjem padu, ali će biti sparno i dalјe toplo – kretaće se u intervalu od 29 °C na severu i zapadu do 36 °C na jugu i istoku.

Biometeorološka prognoza

Nepovolјne biometeorološke prilike mogu naročito uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim obolјenjima. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. U najtoplijem delu dana savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.

