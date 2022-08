Vreo dan pred nama, temperatura do 36 stepeni

U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljivog smera, na istoku zemlje slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 22 °C, a najviša dnevna od 34 do 37 °C.

U Zaječaru sunčano i jako toplo. Minimalna temperatura 19, maksimalna do 36 stepeni. Vetar slab do umeren, do 14 km/h.

Biometerološka prognoza

Biometeorološka situacija će biti povoljnija za hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvesna pažnja savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Nesanica, glavobolja i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti.