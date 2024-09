Vreme – Tropski toplo u Zaječaru, danas čak do 36 stepeni

Vreme – U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz umeren razvoj oblačnosti ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 32 do 36 stepeni.

I u Zaječaru danas sunčano i toplo. Nakon nešto prijatnije temperature tokom noći, već u 9 sati izmereno je 25 stepeni. U najtoplijem delu dana živa u termometru ići će i do 36. podeljka. Slično vreme očekuje nas sutra, ali i prekostura, kada će takođe biti vrlo toplo, a zahlađenje nam sledi od petka.

TROPSKI DANI NASTAVLjAJU SE DO 6. SEPTEMBRA

Tropski dani nastavljaju se do 6. septembra, pa će maksimalna temperatura biti od 31 do 36 °C. Od 07. septembra najviša dnevna temperatura u postepenom padu i kretaće se u intervalu od 26 do 30 °C. Pretežno sunčano, u sredu i četvrtak (04. i 05.09.) u brdsko-planinskim predelima južne Srbije, a od petka (06.09.) ponegde i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza

Osobama sa srčanim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Glavobolјa i promenlјivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od UV zračenja.

