U Srbiji osetno hladnije u svim predelima, tokom dana kiša

U Srbiji će sutra biti osetno hladnije u svim predelima a tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima i najvišom temperaturom do 21 stepen.

Posle podne se očekuje postepen prestanak padavina najpre na severu i zapadu, a uveče i u centralnim i južnim predelima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severni i severozapadni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od devet do 14 stepeni, a najviša od 15 do 19, na istoku Srbije do 21 stepen.

I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće oko 13 a najviša dnevna oko 15 stepeni.

Prema prognozi vremena za narednih sedam dan, do nedelje (18.oktobra), biće malo do umereno oblačno, početkom sedmice suvo, a padavine se ponovo, osim u severnim predelima, očekuju u utorak i sredu.

Jutarnja temperatura će u narednom periodu biti pretežno u intervalu do dva do osam, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.

Zajecaronline/J.V.

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