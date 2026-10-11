U Srbiji osetno hladnije u svim predelima, tokom dana kiša

U Srbiji će sutra biti osetno hladnije u svim predelima a tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima i najvišom temperaturom do 21 stepen.
Posle podne se očekuje postepen prestanak padavina najpre na severu i zapadu, a uveče i u centralnim i južnim predelima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severni i severozapadni.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od devet do 14 stepeni, a najviša od 15 do 19, na istoku Srbije do 21 stepen.
I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće oko 13 a najviša dnevna oko 15 stepeni.
Prema prognozi vremena za narednih sedam dan, do nedelje (18.oktobra), biće malo do umereno oblačno, početkom sedmice suvo, a padavine se ponovo, osim u severnim predelima, očekuju u utorak i sredu.
Jutarnja temperatura će u narednom periodu biti pretežno u intervalu do dva do osam, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.
Zajecaronline/J.V.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
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