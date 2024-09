Vreme – Sunčano i veoma toplo, temperatura čak do 31°C

Vreme – Ujutro ponegde po kotlinama i dolinama reka kratkotrajna magla. U toku dana u većem delu pretežno sunčano i toplo. Umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini, a ujutro i u istočnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren, na planinama i severu Vojvodine povremeno jak južni vetar. Najniža temperatura od 9 do 16 stepeni, a najviša od 28 do 31 stepen.

U Zaječaru kao i u ostatku zemlje sunčano i veoma toplo. Minimalna temperatura tokom noći bila je 14 stepeni, a već u 9 sati dostiže 18 stepeni. Tokom dana nas očekuje vrlo visoka temperatura za ovo doba godine, čak do 31 stepen. Naš grad biće među najtoplijima u zemlji. Vetar tokom celog dana slab, ispod 10 km/h.

DO SUBOTE LETNJE TEMPERATURE, A ZATIM JAKO ZAHLAĐENJE

Do subote (26 – 28.09.) u većem delu Srbije letnje temperature. Biće pretežno sunčano uz maksimalnu temperaturu

– danas (26.09.) od 28 do 31 °C;

– u petak (27.09.) od 30 do 33 °C;

– u subotu (28.09.) od 24 °C na severozapadu Bačke do 32 °C u centralnoj i južnoj Srbiji.

Naoblačenje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom najpre će u subotu (28.09.) ujutro i pre podne zahvatiti Bačku, a posle podne i uveče će se proširiti na ostatak Vojvodine i zapadne Srbije. Mestimično se očekuje od 20 do 40 mm padavina za 12 h. Kiša i plјuskovi očekuju se i na području Beograda u subotu krajem dana i tokom noći.

U nedelјu (29.09.) u celoj Srbiji pretežno oblačno, osetno hladnije i vetrovito, mestimično s kišom. Temperatura će biti u padu za 10 do 15 stepeni i počeće da duva jak severni i severozapadni vetar. Hladno i vetrovito zadržaće se i u ponedelјak (30.09.), ali uz prestanak padavina i razvedravanje.

Od utorka (01.10.) pretežno sunčano uz porast temperature.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike nepovolјno će uticati na astmatičare, srčane i cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savetuje oprez. Kod osetlјivih osoba su mogući bolovi u mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.

ZaječarOnline/O.B.