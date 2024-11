Vreme – Pred nama sunčan i hladan vikend, danas do 12 stepeni

Vreme – Ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazem, u Sremu i Posavini, po kotlinama, dolinama reka i visoravnima zapadne, jugozapadne i južne Srbije magla. Tokom dana pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar, u donjem Podunavlju i na jugu Banata slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od -6 °C na jugoistoku do 2 °C u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 16 °C.

U Zaječaru za vikend sunčano vreme, ali sa prilično niskim temperaturama. Danas nešto toplije, živa u termometru će najviše dostići trinaesti podeljak.

U nedelјu (10.11.) ujutro i pre podne magla i niska oblačnost očekuju se na zapadu Bačke i Srema, u zapadnoj Srbiji, kao i po kotlinama i dolinama reka Šumadije, jugozapadne, južne i istočne Srbije uz slab do umeren mraz. Tokom dana postepeno razvedravanje, pa se očekuju i sunčani intervali, a uveče i tokom noći magla i niska oblačnost će se ponovo formirati. U većini mesta košavskog područja pretežno sunčano tokom celog dana. Vetar slab, u košavskom području umeren, a u donjem Podunavlјu i Braničevu kratkotrajno i jak, jugoistočni, do kraja dana u slablјenju i skretanju na severoistočni. Najniža temperatura od -6 do 2 °C, a najviša od 6 do 12 °C. U toku noći na istoku Srbije mestimično slaba kiša, na visokim planinama provejavanje slabog snega.

Biometeorološka prognoza

Srčanim bolesnicima, astmatičarima i osobama sa osetlјivim nervnim sistemom se savetuje oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Od meteoropatskih reakcija mogući su neraspoloženje i glavobolјa.

