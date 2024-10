Vreme – Još danas toplo, od sutra stiže zahlađenje

Vreme – Posle hladnog jutra, ponegde sa maglom, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, krajem dana jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša od 17 do 21 stepen.

U Zaječaru još danas sunčano i toplo vreme, dok se od sutra očekuje posepeni pad temperature. Danas maksimalno do 19 stepeni, vetar slab, ispod 10 km/h.

NASTAVLјA SE PERIOD SUVOG I STABILNOG VREMENA. OD ČETVRTKA KOŠAVA

Nastavlјa se period suvog vremena sa temperaturom u granicama proseka za drugu polovinu oktobra. Maksimalna temperatura danas od 17 do 21 °S, a zatim do kraja sedmice u intervalu od 16 do 21 °C, samo će u Negotinskoj Krajini u subotu (19.10.) biti malo hladnije.

U košavskom podrujču (Vojvodina, Pomoravlјe i Podunavlјe) biće sunčano, od četvrtka do nedelјe (17 – 20.10.) uz umeren i jak jugoistočni vetar. Košava će biti najjača u subotu (19.10.).

U ostalim krajevima povremeno slaba do umerena oblačnost uz jutarnju maglu po kotlinama. Retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše tek ponegde na zapadu i jugu Srbije.

Biometeorološka prognoza

Zadržava se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima u toku prepodnevnih sati. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Savetuje se umerena fizička aktivnost i slojevito odevanje.

