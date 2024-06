Vreme – I danas “pakleno”, temperatura do 35 stepeni

Vreme – Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv, u Banatu i donjem Podunavlju umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 24 °C, a najviša od 35 °C do 40 °C.

U Zaječaru nas i danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Temperatura ni tokom noći nije padala ispod 20 stepeni, a u najtoplijem delu dana dostići će i do 35 stepeni. U pojedinim delovima zemlje čak i do 40! Tokom najtoplijeg dela dana, od 12 do 14 časova UV ideks između 7 i 8. Zbog toga se savetuje da boravak na suncu svedemo na minimum.

Vetar će tokom celog dana biti slab, najviše do 10 km/h.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA IZRAŽEN TOPLOTNI TALAS

Danas i sutra (21 – 22.06.) pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 °C.

U nedelju (23.06.) na severu i zapadu Srbije, a početkom naredne sedmice i u ostalim krajevima manji pad temperatura (na vrednosti od 30 do 35 °C), dok će se samo na jugoistoku još u ponedeljak zadržati maksimalne vrednosti do 38 °C.

Na području Beograda danas i sutra (21 – 22.06.) maksimalna temperatura do 38 °C, a zatim će biti uglavnom u intervalu od 30 do 33 °C uz nastavak tropskih noći.

Biometeorološka prognoza

Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija može imati nepovolјan uticaj, pa im se savetuje oprez i adekvatno odevanje u skladu sa termičkim uslovima. Osobama sa srčanim obolјenjima je naročito potrebna opreznost, a u jutarnjim satima i astmatičari mogu osetiti tegobe. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i promenlјivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja.

ZaječarOnline/O.B.