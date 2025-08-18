Vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Negotinu, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja četvoricu vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Saobraćajna policija u Boru zaustavila je tridesetjednogodišnjeg vozača „opela” koji je vozio sa 1,76 promila alkohola u organizmu, tridesetšestogodišnjeg vozača „audija“ sa 1,35 promila i tridesetpetogodišnjeg vozača, takođe, „audija” koji je vozilom upravljao pod dejstvom benzodiazepina.
U Negotinu policija je zaustavila pedesetdvogodišnjeg vozača „audija” koji je vozio sa 1,87 promila alkohola u organizmu .
Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
Zajecaronline.com/mup/N.B.
