Vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Negotinu, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja četvoricu vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je tridesetjednogodišnjeg vozača „opela” koji je vozio sa 1,76 promila alkohola u organizmu, tridesetšestogodišnjeg vozača „audija“ sa 1,35 promila i tridesetpetogodišnjeg vozača, takođe, „audija” koji je vozilom upravljao pod dejstvom benzodiazepina.

U Negotinu policija je zaustavila pedesetdvogodišnjeg vozača „audija” koji je vozio sa 1,87 promila alkohola u organizmu .

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline.com/mup/N.B.

