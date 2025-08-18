Hronika Izdvajamo Timočka krajina Vesti

Vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci!

18.08.2025.
Foto:ATA images saobraćajna policija vožnja pod dejstvom alkohola
Foto:ATA images saobraćajna policija

Vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Negotinu, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja četvoricu vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je tridesetjednogodišnjeg vozača „opela” koji je vozio sa 1,76 promila alkohola u organizmu, tridesetšestogodišnjeg vozača „audija“ sa 1,35 promila i tridesetpetogodišnjeg vozača, takođe, „audija” koji je vozilom upravljao pod dejstvom benzodiazepina.

Vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci!

U Negotinu policija je zaustavila pedesetdvogodišnjeg vozača „audija” koji je vozio sa 1,87 promila alkohola u organizmu .

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline.com/mup/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar