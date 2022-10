Vojislav Vasić – Otac koji je odbio da se preda (VIDEO)

Gost prve epizode podcasta „PRIČE U NAMA“ je Vojislav Vasić iz Paraćina, otac Vuka Vasića kome je u martu 2022. dijagnostifikovan kancer i koji se trenutno zajedno sa majkom Marijom nalazi na lečenju u Bolonji.

Domaćin podcasta „Priče u nama“ Miloš Stojadinović, razgovara sa Vojislavom o tome kako je porodica doživela i podnela saznanje da trinaestogodišnji Vuk boluje od teške bolesti, kako je započeto lečenje u Srbiji, a zatim kako je tekla borba sa vremenom i ogromnim izazovom – prikupiti dovoljno sredstava za dugotrajno lečenje u Bolonji.

Vojislav Vasić: Ovo je priča o Vuku i o svoj deci koja imaju dijagnostifikovan kancer, priča za njihove roditelje, priča za one koji su tu oko njih i njihove najbliže. Priča za okolinu i društvo, priča koja nije poželjna i ne želim je nikom, ali je moguća, tako da veliki broj ljudi i ne zna kako da se ponaša prema tim nekim prijateljima ili rođacima, kojima se desi ovakva situacija koja se desila nama…

… Vuk nije znao od čega boluje, nismo mu rekli do trenutka biopsije a onda mu je postalo jasno… Nijednog trenutka mu mi nismo saopštili o čemu se radi, ali on već ima 13 godina, dovoljno zna o svetu oko sebe i o svim tim nekim stvarima, tako da je njemu postalo jasno od čega on boluje…

Vojislav, kaže da mu je jedan on najtežih momenata bio kada nakon prve hemoterapije vidi svoje dete iscrpljeno od terapije, kada se kao otac bori sam sa sobom a dužan je da sa sinom obavi razgovor i objasni mu koja je suština, dužina i dubina tog problema koji imaju i u kojim pravcima će to lečenje da ide.

Vuk je dete koje strašno voli fudbal i moja filozofija je bila da mu to predstavim kroz njegov svet fudbala, pa sam mu rekao: Imaš fudbalsko prvenstvo, ono traje tridesetak kola… U nekim utakmicama odigraš perfektno, pobediš… u nekim drugim odigraš nerešeno, u nekima odigraš dobro ali izgubiš… Ovo lečenje ćemo da zamislimo kao jedno fudbalsko prvenstvo, koje traje nije previše bitno koliko, biće ovakvih i onakvih trenutaka u lečenju… biće uspona i biće padova, bitno je da ostaneš u ligi… a možda budeš i šampion!

Cilj ove priče je da ona bude putokaz i vodilja ljudima koji se zateknu u sličnoj situaciji.

