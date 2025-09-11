Društvo Finansije Izdvajamo Servisne informacije Vesti

VLADA SRBIJE USVOJILA ODLUKU: Od 1. januara minimalna zarada veća za 10,1%, na 551 evro!

11.09.2025.
Na današnjoj sednici, Vlada Srbije usvojila je odluku o redovnom povećanju minimalne zarade, koje će stupiti na snagu od 1. januara 2026. godine, potvrđeno je za domaće medije iz Ministarstvu finansija.

Prema toj odluci, minimalna zarada će iznositi 551 evro, što predstavlja povećanje od 10,1 odsto u odnosu na prethodni iznos. Po satu, minimalna zarada biće 371 dinar, dok će mesečni iznos (za puni fond radnih sati) biti 64.554 dinara.

Takođe, vanredno povećanje minimalca predviđeno je i od 1. oktobra 2025. godine, kada će najniža zarada biti uvećana sa 450 na 500 evra, odnosno za 9,4 odsto.

Ova odluka deo je šire ekonomske politike Vlade Srbije u cilju poboljšanja životnog standarda i očuvanja kupovne moći građana, navodi se iz nadležnih institucija.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Tanjug/N.B.

