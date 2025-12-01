Vernici, učinite jedno za svoju dušu — danas slavimo velikog svetitelja i mučenika

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen svetom Platonu.

Platon od grada Ankire Galatijske bio je hrišćanin po rođenju i vaspitanju. Još u mladim godinama pokazivao veliko savršenstvo u svima dobrodeteljima.

Platon ne skrivaše svoju veru u Hrista Gospoda, nego javno je propovedaše izobličavajućn idolopoklonike zbog klanjanja mrtvim tvarima mesto živome Tvorcu.

Zbog toga bi izveden na sud pred načalnika Agripina, i bi mnogo istjazavan i mučen od ovoga. Kada ga načalnik poče savetovati, da izbegne smrt i sačuva život poklonjenjem idolima, odgovori mu Platon: „dve su smrti, jedna vremena a druga večna, tako dva su i života, jedan malovremeni a drugi beskonačni”.

Tada Agripin udari na nj strašne muke. Između ostaloga naredi, te mu vrelu gvozdenu đulad metahu na obnaženo telo; po tom od kože mu kajiše skrajahu. „Muči me još ljuće, dovikivaše mučenik mučitelju, da se vidi jasno tvoja bezčovečnost i moje trpljenje”.

Danas slavimo velikog svetitelja i mučenika!

Kada mučitelj napomenu mučeniku Platona filozofa kao neznabožačkog filozofa, reče mu mučenik: „niti sam ja sličan Platonu ni Platon meni, osim jedino po imenu. Ja učim i učim se mudrosti, koja je Hristova, a on je učitelj one mudrosti, koja je ludost pred Bogom.”

Po tom bi Platon bačen u tamnicu, gde provede 18 dana bez hrane i vode. Kada se stražari zadiviše, da Platon mogaše živeti gladujući tako dugo, on im reče: „vi se sitite mesom a ja svetim molitvama; vas veseli vino a mene Hristos, loza istinita”. Bi najzad posečen mačem oko 266. god. i primi venac večne slave.

Budite i vi kao i Platon istrajni u veri, jer samo prava i stinska vera donosi spasenje.

Zajecaronline/Alo.rs/N.B.

