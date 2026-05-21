Vernici danas slave Spasovdan – praznik vaznesenja Hristovog

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdan, kojim se obeležava 40. dan nakon Vaskrsa kada se Isus Hristos uzdigao na nebo, a litiju u Beogradu, povodom gradske slave, predvodiće patrijarh Porfirije.

Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, a deset dana pre Duhova. Spasovdan je i gradska slava Grada Beograda, a u sklopu obeležavanja i ove godine Spasovdanska litija proći će centralnim gradskim ulicama.

Prema predlogu Srpske pravoslavne crkve, liturgija u Vaznesenjskoj crkvi će biti održana u 9 časova, a u 19 časova ispred Vaznesenjske crkve krenuće litija koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije.

Ovogodišnje obeležavanje praznika Vaskrsenja Isusa Hrista – Spasovdana uveličaće pronošenje pojasa Presvete Bogorodice koji je stigao u Srbiju sa Svete Gore.

Časni krst ove godine nosiće Andrej Drobnjaković koji je kao učenik Matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u Hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped.

Manastir Rukumija, Manastir Sestroljin, Manastir Dobrovodica i Manastir Ravanica su posvećeni Spasovdanu koji je krsna slava i Čačka, Negotina, Banjaluke, Istočnog Sarajeva, Nevesinja.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

