Vernici danas slave Spasovdan – praznik vaznesenja Hristovog

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdan, kojim se obeležava 40. dan nakon Vaskrsa kada se Isus Hristos uzdigao na nebo, a litiju u Beogradu, povodom gradske slave, predvodiće patrijarh Porfirije.
Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, a deset dana pre Duhova. Spasovdan je i gradska slava Grada Beograda, a u sklopu obeležavanja i ove godine Spasovdanska litija proći će centralnim gradskim ulicama.
Prema predlogu Srpske pravoslavne crkve, liturgija u Vaznesenjskoj crkvi će biti održana u 9 časova, a u 19 časova ispred Vaznesenjske crkve krenuće litija koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije.
Ovogodišnje obeležavanje praznika Vaskrsenja Isusa Hrista – Spasovdana uveličaće pronošenje pojasa Presvete Bogorodice koji je stigao u Srbiju sa Svete Gore.
Časni krst ove godine nosiće Andrej Drobnjaković koji je kao učenik Matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u Hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped.
Manastir Rukumija, Manastir Sestroljin, Manastir Dobrovodica i Manastir Ravanica su posvećeni Spasovdanu koji je krsna slava i Čačka, Negotina, Banjaluke, Istočnog Sarajeva, Nevesinja.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
