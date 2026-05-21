U Srbiji danas smena sunca i oblaka! U Zaječaru preko 20 stepeni

U Srbiji se danas očekuje smena sunca i oblaka, sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Kako se navodi na sajtu Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHZM), na severu Srbije i u planinskim predelima očekuje se kiša ili kratkotrajni pljuškovi uz ređu pojavu grmljavine.

U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 22 stepena. U petak slično vreme. Minimalna temperatura 10, najviša dnevna 21 stepen.

Ujutru će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 7 do 13, u Negotinskoj krajini oko 17 stepeni, a najviša od 22 stepena do 26 stepeni.

U Srbiji će naredne sedmice biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom oko proseka za ovaj period godine. Na severu Vojvodine uglavnom će biti suvo, u ostalim krajevima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Zajecaronline/J.V.

