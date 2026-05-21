Kotlujevac proslavlja Spasovdan: LITIJA I SVETA LITURGIJA POVODOM SLAVE

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Vaznesenje Gospodnje – Spasovdan.

Povodom hramovne slave Vaznesenja Gospodnjeg, u zaječarskom naselju Kotlujevac, sinoć, u navečerje velikog praznika, timočko sveštenstvo služilo je večernju službu, nakon čega je organizovana litija oko crkve. Ovogodišnji kolačari Anita i Goran Topić sa ćerkom Katarinom predali su kolač Milijani i Milivoju Jakovljeviću. Spasovdan pada uvek u četvrtak i to šesti po Vaskrsu. Crkva ga praznuje kao Vaznesenje Gospodnje, jedan od 12 velikih praznika i osam Hristovih praznika. Prema narodnom predanju, tog dana se spasio Bog od rđavih ljudi i otišao – vazneo se – na nebo, a ostala je i priča da je Bog pobegao na nebo od zlih i nevaljalih ljudi.

Veruje se da je ovo veoma srećan dan, kada sve valja započinjati. Na Spasovdan se ne radi nikakav težak posao, pošto je veliki praznik koji, prema verovanju, može da spasi kuću od nevolje, a decu od bolesti.

Zajecaronline/J.V.

