VELIKI PREOKRET: Košarkaši Crvene zvezde sinoć savladali Hapoel

Košarkaši Crvene zvezde su velikim preokretom u poslednjoj deonici sinoć savladali Hapoel rezultatom 87:75 u meču 26. kola Evrolige.

Zvezda posle pete uzastopne pobede sad ima učinak 16-10, dok je Hapoel posle trećeg neuspeha u nizu na 16-9 uz utakmicu manje. Hapoel je u prvom meču pobedio 84:78, pa će Zvezda biti bolja na tabeli ako klubovi okončaju sa istim učinkom na kraju regularnog toka sezone.

Džordan Nvora je predvodio Zvezdu ka pobedi sa 22 poena, Džared Batler je dao 17, a Kodi Miler-Mekintajer 10, uz devet asistencija.

Kris Džons sa 16 i Iš Vejnrajt sa 15 su bili jedini dvocifreni u gostujućem timu.

Zvezda je na poluvremenu vodila 49:45, ali je usledio preokret u trećoj deonici. Hapoel je vodio 69:62 pred poslednjih 10 minuta. Hapoel više od sedam minuta nije poentirao u poslednjoj deonici, što je Zvezda iskoristila i serijom 14:0 potpuno preokrenula stvari na terenu i stigla na kraju do ubedljive pobede vredne boljeg učinka u međusobnom skoru.

U narednom kolu, u petak, Zvezda dočekuje Makabi.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

