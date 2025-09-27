VELIKI INTERVJU MIROSLAVA ILIĆA PRED KONCERT U ZAGREBU: „Dokle god mogu da stojim na nogama PEVAĆU!“

VELIKI INTERVJU MIROSLAVA ILIĆA PRED KONCERT U ZAGREBU

Slavni srpski pevač Miroslav Ilić, koji je poznat kao kralj narodnjaka, najavio je veliki koncert u Areni Zagreb 18. novembra. Svoju karijeru započeo je davne 1972. godine pesmom „Voleo sam devojku iz grada“, a njegov uspeh obeležili su brojni hitovi poput: „Pozdravi je, pozdravi“, „Tako mi nedostaješ“, „Šumadija“, „Tebi“ i „Amerika, Amerika“.

Povodom dolaska u zagrebačku Arenu, vest koja je izazvala brojne reakcije javnosti, razgovarali smo sa Ilićem, koji nam je otkrio da se izuzetno raduje predstojećem koncertu.

Karijeru ste započeli pre više od 50 godina, a sada ponovo dolazite i u zagrebačku Arenu 18.11.2025. Šta za vas znači takav koncert i kakva su vaša očekivanja?

– Izuzetno mi je stalo do takvih koncerata. Radujem se ponovnom susretu sa zagrebačkom publikom. Ono što moram da kažem jeste da sam ušao u studio i spremio dve nove pesme baš za tu priliku, za taj koncert! Mogu da kažem da će tamo biti premijerno izvedene.

Publika u Areni uvek očekuje više, jače, bolje… Čime jedan prekaljeni lisac kao vi može da nadmaši očekivanja i iznenadi publiku?

– Nebrojeno puta sam poslednjih godina čuo pohvale: „Miroslave, svaka vam čast“, „Koja energija, pa to nije normalno“…

Iskreno, to isto i sada očekujem. Pun sam snage i volje, i jedva čekam da zapevam u zagrebačkoj Areni. A što se tiče toga da sam „prekaljeni lisac“, ne znam šta to bukvalno znači, ali da sam prekaljen — pa jesam, i to još kako.

Smatrate li da ste nekada grešili u svojim javnim nastupima?

– Vrlo je moguće. Sad ste me zatekli, pa ne mogu da se setim. Znate kako kažu: „Ko radi, taj i greši“. Mada ne verujem da sam ikada ikome naneo nešto ružno, loše ili zlo. Iako je možda bilo toga, ja se sada stvarno ne mogu setiti.

Uz tako bogatu karijeru, sigurno imate i trenutke koje posebno pamtite. Koji je najlepši deo vaše karijere, čega se s nostalgijom sećate, a šta biste najradije zaboravili?

– Ja sam srećan što sam sa mojim saborcima iz svih muzičkih žanrova — popa, roka, folka — podelio zlatno doba od 1970. do 1990. godine. Presrećan sam što pripadam generaciji koja je tada radila i družila se sa svima. Radovali smo se uspehu jedni drugih, bez obzira na žanr.

Od svetla pozornice se, čini se, niste umorili. Da li ste razmišljali o penziji ili ste od onih koji planiraju biti na sceni dokle god ih glas i telo služe?

– Apsolutno sam taj koji, dokle god može da stoji na nogama i dokle god neko želi da deli moju emociju uz moje pesme, ja ću biti tu. Da se razumemo — zvanično jesam u penziji, ali što se muzičke penzije tiče, nju još uvek ne vidim na vidiku.

OTKRIO DO SAD NEPOZNATE DETALJE!

Za sve u životu zahvaljujete svojim pesmama. Koja pesma ima posebno mesto u vašem srcu? Postoji li neka priča iza nje koju javnost ne zna?

– Naravno, ja uvek izdvajam pesmu „Devojka iz grada“, jer je to moj prvijenac koji traje više od 50 godina. Ljudi je i dalje vole. Ima tu i drugih pesama, ali sam za ovu emotivno vezan. Za nju su sve priče već ispričane, nema ništa što javnost već nije čula.

Spomenuli ste da pripremate dve nove pesme za Arenu — može li vaša publika da očekuje i album?

– Za sada ne znam da li će se to pretočiti u album, sve zavisi od toga da li će u narednom periodu biti još pesama koje bih želeo da uvrstim u svoj repertoar.

Možete li nam otkriti neki detalj — kog gosta ćete imati u Areni Zagreb?

– Ne, to još uvek neću da otkrijem. Oni koji prate moj rad u poslednje vreme možda mogu da naslute. Do našeg viđenja svima želim sreću, zdravlje i svako dobro!

