VELIKA TUGA! Preminuo doktor Srećko Nikolić

Dugogodišnji načelnik Službe za infektivne bolesti, zamenik generalnog direktora Medicinskog centra u Zaječaru i generalni direktor, dr Srećko Nikolić preminuo je jutros u 88. godini.

Srećko Nikolić je rođen 1937. godine u Kušićima, u opštini Ivanjica. Gimnaziju je završio u Nišu, a Medicinski fakultet u Beogradu 1963. Po završetku studija zaposlio se u Medicinskom centru u Zaječaru gde je radio do 2003. Specijalizaciju iz infektivnih bolesti položio je u Beogradu 1970. godine. Bio je načelnik Službe za infektivne bolesti od 1969. do 2003.

Od 1975 do 1980 bio je zamenik generalnog direktora Medicinskog centra a od 1980. generalni direktor. U periodu 1991-1993 bio je generalni direktor ustanove koja je obuhvatala celu zdravstvenu službu Timočkog regiona. Godine 1998. ponovo je imenovan za generalnog direktora Zdravstvenog centra u Zaječaru, na kojoj se dužnosti nalazio do 2001 godine.

Obavljao je najodgovornije društvene funkcije od opštine, grada i regiona do vrlo odgovornih u Republici. Dobio je mnogo priznanja i nekoliko ordena.

Doktor Srećko Nikolić je bio član Republičke komisije za hepatitis, član Republiškog saveta za zdravlje, u tri mandata član Saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu i dva puta u Nišu. U Srpskom lekarskom društvu u više mandata član upravnih odbora Podružnice u Zaječaru, kao i u republičkoj sekciji za infektivne bolesti.

Stručni naziv primarius prof. dr Srećko Nikolić dobio je 1980 godine.

U toku studiranja bio je demonstrator za predmet patologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, u trajanju od tri godine. Predavač u srednjoj medicinskoj školi u Zaječaru u trajanju od 12 godina. Bio je član ispitne komisije za ocenu i odbranu magistrarskih i doktorskih teza na Medicinskom fakultetu u Nišu, kao i član komisije za polaganje specijalističkog ispita iz Infektivnih bolesti na istom fakultetu. Godine 2000. izabran je za docenta na Fakultetu za menadžment Megatrend univerziteta.

Doktor Srećko Nikolić biće sahranjen u ponedeljak 15. septembra, u 13 sati na groblju u Zaječaru.

Zajecaronline/Radio Magnum/I.R.

