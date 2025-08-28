VELIKA TRAGEDIJA! Mladoženja preminuo od povreda u pucnjavi na venčanju!

Dok mnogi venčanje nazivaju svojim najsrećnijim danom u životu, jednom mladoženji se taj dan pretvorio u veliku tragediju.

Mladoženja je preminuo od povreda zadobijenih u pucnjavi koja se dogodila nakon venčanja na severu Turske, saopštile su vlasti. Prema izveštajima državne novinske agencije Anadolija, pucnjava se desila dok su mladenci išli ka svom domu nakon ceremonije. Navodno je mladin rođak pucao na mladoženju.

VELIKA TRAGEDIJA!

Policija je privela ženu, a tokom istrage u njenoj bašti pronađena su dva pištolja bez dozvole, piše Gardijan. Tužioci su pokrenuli zvaničnu istragu o incidentu koji se dogodio u Šebinkarahisaru, gradu u provinciji Giresun.

Juče se dogodio još jedan incident u provinciji Trabzon, gde je jedan muškarac poginuo, a dvojica su ranjena u pucnjavi pre venčanja. Venčanje je otkazano, a dve osobe, uključujući i jednog policajca, privedene su u vezi s tim incidentom.

Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.

