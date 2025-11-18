VAŽAN SASTANAK Vučić sutra sa Marcelom Peškom!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u sredu, 19. novembra sa šefom misije OEBS u Srbiji Marcelom Peškom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Slovački karijerni diplomata Marcel Peško, preuzeo je 1. novembra dužnost šefa Misije OEBS-a u Srbiji.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

