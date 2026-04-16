Vaterpolisti Zvezde savladali Partizan u prvom meču četvrtfinala plej-ofa Superlige
Vaterpolisti Crvene zvezde pobedili su Partizan rezultatom 14:9 u prvom meču četvrtfinala plej-ofa Superlige odigranom u Futogu.
Po četvrtinama je bilo 4:1, 5:3, 2:4, 3:1. Strelci za Crvenu zvezdu su bili: Danković četiri, Gajić, Smiljević, Kasum i Radović po dva, Krstić i Radanović po jedan dok su za Partizan golove postigli: Durutović dva, a po jedan Kosta i Veljko Bodiroga, Aleksandar Ilić, Đokanović, Kutajar, Radulović i Canepa.
Novi Beograd je kao gost pobedio Valis 16:10 (6:2, 3:3, 2:3, 5:2). Šabac je kao gost savladao Nais rezultatom 18:11.
Branilac titule, kragujevački Radnički, ranije je već obezbedio plasman u polufinale sa dve ubedljive pobede protiv Zemuna.
Revanš mečevi četvrtfinala su 18. aprila, a odlučuje ukupna gol razlika.
Zajecaronline/Tanjug/ N.B.
