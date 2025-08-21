Uz ovaj trik POHOVANO MESO dobija savršeno hrskavu koricu!
Pohovano meso mnogi obožavaju, ali ključ savršenog ukusa i teksture krije se u malim trikovima.
Najvažniji je da meso pre prženja odstoji na sobnoj temperaturi oko pola sata, kako bi omekšalo, upilo začine i ostalo sočno iznutra.
Za hrskavu i postojanu koricu nije presudna samo prezla, već trenutak i toplota ulja.
Ako ispanirano meso kratko odstoji pre prženja, slojevi brašna i jaja se povežu i stvaraju tanku zaštitu koja u vreloj masnoći postaje zlatna i hrskava, a ne upija previše ulja.
Važno je i da ulje bude dovoljno ugrejano – treba da cvrči kada se ubaci komadić testa, ali ne sme da gori. Nakon prženja, meso treba da odmori nekoliko minuta da bi korica ostala čvrsta, a sokovi se ravnomerno rasporedili.
Iako trik deluje suviše jednostavno, upravo on pravi razliku između prosečnog i nezaboravnog pohovanog mesa.
Zajecaronline/Najzena/N.B.
