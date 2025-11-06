UVEK JE DOBAR PROVOD UZ MIROSLAVA ILIĆA U SAVA CENTRU! Nabavite karte SADA!

Legenda domaće narodne muzike, Miroslav Ilić, održaće koncerte u Sava centru 10. i 11. decembra 2025. godine. KARTE PRONAĐITE KLIKOM NA OVAJ LINK.

Mnogobrojna publika je već navikla da, tradicionalno, Miroslav svake godine nastupa u Sava centru. Tada se ore hitovi poput „Nije život jedna žena“, „Pozdravi je pozdravi“, „Polomiću čaše od kristala“…

Ovom prilikom, Ilić se oglasio putem Instagrama i otkrio da ponovo slavi rođendan na bini.

„Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas 10. i 11. decembra 2025. čekam u Sava centru da zajedno pevamo i uživamo kao što samo mi znamo! Ove godine slavimo i moj rođendan, jer šta je rođendan bez pesme, radosti i vas, moje verne publike? Zato, dragi moji, obezbedite svoje ulaznice na @tickets.rs i pripremite se za još jedno nezaboravno veče!“, istakao je Ilić.

Podsetimo, Miroslav je nedavno imao uspešan koncert u Zagrebu i to posle 15 godina pauze u tom gradu.

