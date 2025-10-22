USVOJEN ZAKON „KONAČNO SVOJ NA SVOME“

Narodna skupština Srbije usvojila je danas Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, koji će omogućiti velikom broju vlasnika nelegalno izgrađenih objekata da ozakone svoju imovinu i steknu pravnu sigurnost.

Za zakon je glasalo 139 poslanika, troje je bilo uzdržano, dok dvoje nije glasalo.

Prema usvojenim odredbama, naknada za legalizaciju iznosiće između 100 i 1000 evra, u zavisnosti od različitih kriterijuma, poput veličine objekta i njegove namene.

Ovaj zakon, koji se donosi sa ciljem da stavi tačku na decenijski problem nelegalne gradnje u Srbiji, omogućava građanima da se upišu kao zakoniti vlasnici objekata u kojima žive ili rade, čime se ostvaruje načelo „svoj na svome“.

Primena zakona treba da pojednostavi i ubrza postupke evidentiranja, a očekuje se da će doprineti i većoj pravnoj sigurnosti na tržištu nepokretnosti.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Alo/N.B.

