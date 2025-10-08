Umro Zdravko Šotra

Proslavljeni reditelj Zdravko Šotra je preminuo u 93. godini, prenose mediji.

Rodio se 1933. godine. Diplomirao režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Zaposlen na Televiziji Beograd gotovo od njenog osnivanja, gde je tokom sedamdestih režirao šou emisiju „Obraz uz obraz”, sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić koja je postala veoma popularna širom tadašnje Jugoslavije.

Dobitnik je nagrade Zlatna antena za doprinos TV produkciji 2019. godine. Godine 2024. objavio je knjigu „Mojih 500 glumaca”.

Do 1980. je bio u braku sa Nikicom Marinović sa kojom ima sina Marka.

Zajecaronline/Alo/I.R.

