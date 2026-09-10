Ulica Nikole Pašića u Zaječaru danas privremeno bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, danas bez vode biće ulica Nikole Pašića.

Potrošači ove ulice biće bez vode do 15 časova.

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Na području istočne Srbije i dalje veoma toplo, za vikend pad temperature

U toku dana na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno i svežije, saopštava RHMZ. Na području istočne, centralne i južne Srbije danas i sutra i dalje veoma toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 33 do 37 °С.

Kratkotrajni pljuskovi posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

Narednih dana promenljivo oblačno, u petak sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 na severozapadu do 36 °С na jugoistoku zemlje. Od subote se u svim predelima očekuje pad temperature za oko 10 °С.

Najviša dnevna, u većini mesta, za vikend i sledeće sedmice biće u intervalu od 23 do 27 °С.

U Zaječaru danas prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, severoistočni vetar. Minimalna temperatura 15° C, maksimalna dnevna 31° C.

Zajecaronline/N.S.

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