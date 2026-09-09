Sajam meda i vina 12. septembra u Kladovu

Ljubitelji domaćih proizvoda i autentičnih ukusa imaće priliku da u subotu, 12. septembra posete Sajam meda i vina u Kladovu. Sajam će biti održan na platou ispred Doma omladine.

Posetioci će moći da upoznaju lokalne proizvođače meda i vina, ali i drugih domaćih proizvoda, saznaju više o njihovom radu, kao i da degustiraju te proizvode.

Sajam organizuju Društvo pčelara Kladovo i Turistička organizacija opštine Kladovo, uz podršku i saradnju Opštine Kladovo.

Kako organizatori ističu, ova manifestacija predstavlja priliku da se na jednom mestu okupe domaći proizvođači i predstave kvalitet i raznovrsnost lokalne ponude. Ujedno da se dodatno promovišu tradicija i gastronomska ponuda kladovskog kraja.

Početak je u 8 časova.

Zajecaronline/Opština Kladovo/N.S.

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