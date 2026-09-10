Rekonstrukcija na vodovodnoj mreži u Zaječaru: Osam ulica bez vode

Zbog rekonstrukcije na vodovodnoj mreži bez vode 10. septembra će biti sledeće ulice u Zaječaru: Železnička, Višegradska, Crnotravska, Loznička, Patrisa Lumumbe, Opatijska, Vranjska i deo Skrelićeve.

Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.

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Na području istočne Srbije i dalje veoma toplo, za vikend pad temperature

U toku dana na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno i svežije, saopštava RHMZ. Na području istočne, centralne i južne Srbije danas i sutra i dalje veoma toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 33 do 37 °С.

Kratkotrajni pljuskovi posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

Narednih dana promenljivo oblačno, u petak sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 na severozapadu do 36 °С na jugoistoku zemlje. Od subote se u svim predelima očekuje pad temperature za oko 10 °С.

Najviša dnevna, u većini mesta, za vikend i sledeće sedmice biće u intervalu od 23 do 27 °С.

U Zaječaru danas prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, severoistočni vetar. Minimalna temperatura 15° C, maksimalna dnevna 31° C.

Zajecaronline/N.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.