Na području istočne Srbije i dalje veoma toplo, za vikend pad temperature
U toku dana na severu i zapadu Srbije promenljivo oblačno i svežije, saopštava RHMZ. Na području istočne, centralne i južne Srbije danas i sutra i dalje veoma toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 33 do 37 °С.
Kratkotrajni pljuskovi posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.
Narednih dana promenljivo oblačno, u petak sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 na severozapadu do 36 °С na jugoistoku zemlje. Od subote se u svim predelima očekuje pad temperature za oko 10 °С.
Najviša dnevna, u većini mesta, za vikend i sledeće sedmice biće u intervalu od 23 do 27 °С.
U Zaječaru danas prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, severoistočni vetar. Minimalna temperatura 15° C, maksimalna dnevna 31° C.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima
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