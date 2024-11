UHAPŠENI ODGOVORNI ZA PREVARU NA MEDIJSKOM TRŽIŠTU: Evo kako i na koji način su “varali”

UHAPŠENI ODGOVORNI ZA PREVARU NA MEDIJSKOM TRŽIŠTU

Uhapšeni odgovorni za prevaru i varanje na medijskom tržištu

Pripadnici MUP-a Republike Srbije uhapsili su odgovorne za pravljenje štete od više miliona evra. Prodavali su lažne juzere nekim srpskim medijskim portalima.

U ovoj policijskoj akciji privedeni su Nebojša Arnaut i Goran Radulović, odgovorna lica u firmi Ora konekt. Oni su priznali krivično delo i predati su nadleznom tuzilastvu VTK.

Oni su do detalja opisali kako su i na koji način varali na medijskom tržistu. Takođe i koliko su zarađivali od toga i ko su bili saradnici.

Objavljen izveštaj o lažnoj čitanosti domaćih internet portala

Kompanija Gemius koja se bavi zvaničnim merenjem posete domaćih medijskih sajtova, uočila je dva tipa prevarnih radnji.

Saopštenje Gemiusa prenosimo u nastavku

Obaveštavamo vas da je u prethodnom periodu došlo do pojave fiktivnog saobraćaja. Takođe i internet saobraćaja koji nije u skladu sa članom 4. Pravilnika. Obe pojave su uticale na rezultate gemiusAudience istraživanja u Srbiji.

U prvom slučaju (u daljem tekstu Tip 1) radi se o potpuno fiktivnom (nepostojećem) saobraćaju.

U drugom slučaju (u daljem tekstu Tip 2) je generisan postojeći saobraćaj na sajtovima. Uključenim u gemiusAudience bez namerne akcije posetilaca, kroz pop-up i pop-under prozore prilikom posete trećim sajtovima.

Tip 1 prevare

Kada je u pitanju Tip 1, uzrok je maliciozna skripta. Kreirana je od strane NN lica, sa namerom slanja lažnih hitova u gemiusPrism i Google Analitics naloge trećih sajtova. Oni nose lažnu informaciju da se na tim trećim sajtovima dogodila poseta do koje u stvari nije došlo.

UHAPŠENI SVI ODGOVORNI ZA PREVARU NA MEDIJSKOM TRŽIŠTU

Sledi spisak sajtova „primalaca“ sa periodima u kojima je maliciozna skripta slala lažne hitove za njih.

blic.rs: oktobar 2021. do oktobar 2024.

buro247.rs: novembar 2021. do februar 2022, mart do jun 2024.

ddl.rs: oktobar 2021. do april 2024, jun 2024. do oktobar 2024. (napomena: ddl.rs nije uključen u gemiusAudience od septembra 2022. godine)

ekspres.net: oktobar 2021. do februar 2022, april 2022. do maj 2024.

nova.rs: oktobar do decembar 2021, april 2022. do april 2023, jun, avgust, novembar i decembar 2023, april 2024.

UHAPŠENI ODGOVORNI ZA PREVARU NA MEDIJSKOM TRŽIŠTU

novosti.rs: oktobar 2021. do januar 2022, mart 2022. do februar 2023, april do decembar 2023.

objektiv.rs: oktobar 2021. do februar 2022, april do oktobar 2022.

pink.rs: mart 2022, april do jul 2024, septembar i oktobar 2024.

sportske.net: novembar do februar 2022, jul 2022. do april 2023.

Usled ozbiljnosti navedene situacije i njenih posledica istraživanje u Srbiji i sajtove koji su u njega uključeni, biće preduzete mere u skladu sa zakonom u cilju pronalaženja i kažnjavanja lica koja su odgovorna za kreiranje lažnih zapisa o ovom fiktivnom saobraćaju.

UHAPŠENI ODGOVORNI ZA PREVARU NA MEDIJSKOM TRŽIŠTU

Medijska Mreža doo (republika.rs) – predstavnici republika.rs su podneli krivičnu prijavu Višem javnom tužiilaštvu u Beogradu. da je izvršeno krivično delo Računarske Krivičnog zakonika Republike Srbije, neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka iz člana 302. Krivičnog zakonika Republike Srbije, kao i drugih krivičnih dela koja budu utvrđena tokom istrage. U krivičnoj prijavi navode da je osumnjičeno lice na njihovom portalu postavilo malicioznu skript. Koja je manipulativno prenosila podatke analitičkim alatima.

Novosti AD (novosti.rs) – predstavnici novosti.rs su podneli krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Po savetu advokata i u interesu postupka, u ovom trenutku nisu u mogućnosti da otkriju više detalja o prijavi.

Pink Media Group doo (pink.rs) – portal pink.rs je raskinuo ugovor sa kompanijom zaduženom za promociju njihovog sadržaja putem društvenih mreža i istražuje sve aspekte slučaja. Ukoliko se dokaže da je ova kompanija uzrokovala fiktivni saobraćaj na pink.rs, Pink Media Group će pokrenuti pravnu akciju protiv odgovornih.

Ringier Srbija doo (blic.rs, nekretnine.rs) – Ringier Srbija snažno podržava sve mere koje će Gemius preduzeti u skladu sa zakonom i po potrebi će im se pridružiti

UHAPŠENI ODGOVORNI ZA PREVARU NA MEDIJSKOM TRŽIŠTU

Sportske Net doo (sportske.net) – Predstavnici portala sportske.net su kontaktirali svoje advokate i podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

United Media Digital doo (nova.rs) – predstavnici portala nova.rs će podneti odgovarajuće pravne radnje protiv lica ili kompanije za koju se pretpostavlja da ih je oštetila kroz isporuku fiktivnih hitova umesto stvarne posete, za koju je bila angažovana.

Gemius poziva sve izdavače koji su angažovali bilo koju kompaniju za promociju njihovog sadržaja putem društvenih mreža, a umesto toga im je isporučen fiktivni saobraćaj, da pokrenu pravnu akciju protiv iste i odgovornih lica.

Sa strane Gemiusa, nadležnim državnim organima će biti predati svi relevantni dokazi i informacije.

Usled svakodnevnog napretka tehnologije i pronalaženja novih metoda prevare, verujemo da adekvatno kažnjavanje odgovornih i objavljivanje što je moguće više informacija o samom slučaju i počiniocima (uz vođenje računa o interesima istrage) predstavlja jedan od najboljih načina za prevenciju ovakvih situacija u budućnosti.

Tip 2

Kada je u pitanju Tip 2, nepravilnosti su uočene na sledećim sajtovima:

blic.rs

espreso.rs

kurir.rs

mondo.rs

n1info.rs

nekretnine.rs

nova.rs

telegraf.rs.

Izdavačima ovih sajtova je, u skladu sa članom 5. pravilnika, dat rok od tri radna dana od dana formalnog upozorenja da ukinu ovu praksu, koji je istekao u sredu 06. novembra.

U ovom slučaju se radilo o stvarnom saobraćaju, ali ostvarenom bez namere korisnika za dobijanje određenog sadržaja. Saobraćaj bez namere korisnika po Pravilniku ne treba da bude uključen u Audience podatke i izdavači imaju mogućnost da u njega ne postave gemiusPrism skriptu ili, ukoliko tehnički nisu u mogućnosti to da izvedu, obavezu da ga markiraju posebnom oznakom u okviru URL-a, za čije korišćenje je Gemius prosledio uputstvo izdavačima 1. novembra, a koja će omogućiti Gemiusu da ga precizno detektuje i isključi iz rezultata.

Period postojanja Tipa 2 i uticaj na njega nije moguće precizno odrediti iz tehničkih razloga

Gemius će nastaviti da ulaže maksimalne napore kako bi objektivno, transparentno i nepristrasno istraživao socio-demografske profile, lifestyle navike i interesovanja internet publike u Srbiji, po tržišno dogovorenim pravilima, u interesu unapređenja i očuvanja poverenja u internet kao najmerljiviji oglasni medij.

POJAŠNJENJE ZA ČITAOCE: Tip 2 navedene prevare se odnosi na to da kada odete na sajt za onlajn gledanje serija ili filmova “iskaču” vam prozori koje niste želeli da otvorite već ste samo kliknuli na dugme Play/Pause, sledeća epizoda, fullscreen itd. a program vam je otvarao sajtove medija.

ZaječarOnline/Hype tv.rs/Republika/O.B.