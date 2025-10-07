Uhapšen maloletnik (15) zbog lažnih dojava o bombama u Zaječaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Zaječaru, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA) i Službom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, identifikovali su i uhapsili maloletnog mladića starog 15 godina iz Zaječara zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja panike i nereda.

Prema saopštenju MUP-a, osumnjičeni je u periodu od 3. do 7. oktobra putem elektronske pošte slao poruke na adrese više škola u Zaječaru. Tada je naveo da su u objektima postavljene eksplozivne naprave. Ove Lažne dojave izazvale su uznemirenost i paniku među građanima i učenicima.

Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava i biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da su lažne dojave o bombama ozbiljno krivično delo koje se strogo sankcioniše. MUP apeluje na građane, naročito mlade, da se uzdrže od takvih postupaka koji mogu imati teške posledice.

Zajecaronline.com V.M./Rikoset.rs

